Перечень потенциально опасных собак разработало МВД России, сообщает DEITA.RU.

Документ уже размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, и его планируется утвердить специальным постановлением правительства России.

Фактически, документ является логическим продолжением закона «Об отвественном обращении с животными». Сейчас, согласно закону, выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка запрещается повсеместно. За исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей хозяину собаки. Однако в этом случае должна быть сделана предупреждающая надпись при входе.

В перечень внесено 69 пород собак, обладающих генетически детерминированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли. Также в список попали аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, в связи с чем особенности их поведения остаются не до конца изученными со стороны кинологической науки, а также гибриды и метисы этих пород собак.

В числе потенциально опасных собак оказались американский бульдог, английский мастиф, аргентинский дог, бультерьер, восточно-европейская овчарка, доберман-пинчер, ирландский волкодав, кавказская овчарка, командор, московская сторожевая, немецкая овчарка, питбульмастиф, ризеншнауцер, среднеазиатская и северокавказская овчарки, шарпей.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что собака напала на девочку на одном из приморских пляжей. Инцидент произошел в поселке Де-Фриз Надеждинского района. Как рассказали очевидцы, животное набросилось на 6-летнего ребенка неожиданно и сильно поранило девочке лицо.

Дмитрий Санников