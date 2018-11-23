Когда чем-либо недовольные граждане критикуют власть, свою аргументацию они часто начинают со слов - “На наши налоги…”. На средства, которые мы отдаем государству ежемесячно, в надежде на то, что их вернут в виде современных больниц, новых школ и ровных дорог. Появлению этого всячески должны способствовать чиновники, депутаты, министры, ну либо президент - их деятельность оплачивается нами все с тех же налогов. Учитывая, что новые школы, больницы и дороги, как и эффективную работу ответственных за их появление, мы видим реже, чем хотелось бы, складывается не всегда ложное впечатление, будто деньги налогоплательщиков, что называется, улетают в трубу. Какой объем средств государство изымает у ничего не подозревающих граждан? DEITA.RU подсчитало реальную налоговую нагрузку россиян и выяснило, как налогоплательщики стали для государства новой нефтью.



От 13 и больше



Самый знакомый для граждан России налог - на доходы физических лиц (НДФЛ). Вы работаете официально? Если да, то наверняка помните, что каждый месяц из вашей заработной платы работодателем удерживается 13%. Подоходный налог в нашей стране рассчитывается по плоской шкале - неважно, зарабатываешь ты 15 тысяч рублей или 15 миллионов - процент налога не изменится. Российские власти считают такую политику оправданной, мол, и справедливо, и собираемость высокая. К тому же, часть этого налога можно вернуть, если вы купили квартиру, оплатили образование или поход к врачу. В других странах ставка подоходного налога еще выше, указывают российские налоговики. В сравнении с ними, 13% - не так уж много. Но, в отличии от России там действует прогрессивная шкала налогов - для богатых она значительно выше, чем для людей с низкими доходами. В нашей стране ставка подоходного налога - лишь верхушка налогового айсберга: по факту из нашего заработка изымается в три раза больше средств. Помимо НДФЛ, работодатель вынужден отправлять за вас:

- на пенсии - 22% в Пенсионный фонд (от полной суммы дохода без учета НДФЛ),

- на бесплатное здравоохранение - 5,1% в Фонд обязательного медицинского страхования,

- на выплату больничных и декретных - 2,9% в Фонд социального страхования.

Формально все эти взносы перечисляет ваш работодатель, фактически он делает это за счет фонда оплаты труда, то есть из наших же зарплат...

Таким образом, со средней заработной платы в 35 тысяч в пользу государства отправляется: 4550 руб. - НДФЛ, 7700 руб. - ПФР, 1785 руб. - ФМС, 1015 руб. - ФСС = 15 050 рублей. 43% - именно столько составляет реальная налоговая нагрузка работающего россиянина. В нашей стране много различных косвенных налогов. Их еще называют скрытыми. Пенсионные и страховые взносы - одни из таких. В западных странах граждане делают такие взносы самостоятельно, а не через работодателя.

Налог с каждой покупки

К числу скрытых налогов также относится и налог на добавленную стоимость (НДС). С 1 января 2019 года он был повышен с 18 до 20%. После этого в стране резко подорожало большинство товаров и услуг. НДС заложен в их стоимость. То есть с каждой покупки - будь то новый телевизор или килограмм яблок - вы заплатите скрытый налог. Если вы приобрели стиральную машину за 30 тысяч рублей, 20% ее стоимости или 6000 рублей с вас удерживает не продавец, а государство. Вы покупаете социально значимые товары, такие, как хлеб или молоко? Тогда с вас удержат поменьше - 10%. Общая сумма уплаченного налогового сбора после каждого похода в магазин отображается в кассовом чеке - в строке НДС.

В стоимость бензина или алкогольных напитков включаются еще и акцизы. Так, в цене одной бутылки водки или одного литра бензина их размер достигает 50%.

Не забудем также и о том, что собственники земли раз в год платят земельный налог, квартиры - имущественный, автомобиля - транспортный. В нагрузку - услуги ЖКХ (например, взнос на капитальный ремонт, который вы можете и не застать вовсе), ОСАГО, “гербовые сборы” - пошлины за оказание госуслуг: замена паспорта, заключение брака, регистрацию фирмы, таможенные пошлины и так далее.

Много или мало?

Исследования фиксируют, что средний размер налоговой нагрузки россиян выше, чем в странах Центральной и Восточной Европы 34,2% (по оценкам PricewaterhouseCoopers) против 48% в России - такой показатель, например, вывел декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. Гражданине страны думают, что платят государству лишь 13% или ничего, но по факту отдают почти половину реального дохода. В результате в ума людей закладывается еще один миф: якобы, государство живёт за счёт нефти и газа, а не за счет налогоплательщиков. На самом деле, именно налоги, а не продажа углеводородов приносят больше всего средств в бюджет страны. Нефтегазовый поток наполняет его на 36%.

Преподаватель Школы экономики и менеджмента ДВФУ, экономист Максим Кривелевич считает, что налогоплательщики содержат государство и вовсе в 100% объеме:

“У государства нет иного источника доходов. Когда кивают на”Газпром”, я говорю: а он сам как появился? Был построен теми самыми гражданами. Нет ни одного товара, работы или услуги, которые бы появились без человеческого вмешательства”.

По словам экономиста, сегодня ситуация такова, что мы, граждане, платим и платим налоги на каждом шагу, поэтому доходы страны не связанные с нами, - это немногочисленный экспорт каких-либо эксклюзивных услуг: “Все остальное - это лукавство и игра в цифры”, - убежден Кривелевич.

Россию кормят не сырье в виде нефти и газа, а граждане, те, чья налоговая нагрузка является одной из самых обременительных в мире. Осознавая это, начинаешь иначе относиться к тому, как, куда и на что тратятся деньги налогоплательщиков, которые стали для государства новой нефтью. И, судя по повышению налогов, а также увеличению пенсионного возраста, этот источник видится ему неиссякаемым: “Никто не знают какие еще налоги появятся через три года. Даже те, кто их придумывает, еще не знают, что они придумают именно этот вариант. Но каждый день работают над этим”, - полагает экономист Максим Кривелевич.

Андрей Горюнов