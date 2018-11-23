Филипп Киркоров прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока. Прибытие короля эстрады снял на видео очевидец, сообщает DEITA.RU.

Несмотря на бешеную популярность и аншлаги на концертах, дальневосточная столица, судя по видео, данным событием не впечатлилась. На перроне Киркорова встречало лишь несколько человек.

Интернет-пользователи сразу же сделали вывод, что у певца с фанатами во Владивостоке напряженка: "Не ожидал, только и остаётся самого себя зачекинить в инсту" , "Он в шоке, не привык поди, чтоб так тепло встречали " ,"Как так? Бузову и то встречали много людей", " А кто это? Мы таких не знаем", "На самом деле забавно, он удивлен - не чтут здесь таких , заслуженных артистов России, ждём Серегу Шнура".

Таисия Масина