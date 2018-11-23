В Магаданской области по факту насилия над детьми директором школы в селе Тахтоямск возбуждено уголовное дело, об этом DEITA.RU сообщили в СК СР России по региону.

Как рассказали в ведомстве, в средства массовой информации просочились сведения о том, что директор сельского учебного заведения регулярно унижает и оскорбляет детей. Кроме того, бывали случаи, когда в отношении несовершеннолетних применялась физическая сила, их избивали.

Следователи тут же приступили к проверке поступившей информации. При посещении школы факты неправомерного поведения педагога подтвердились. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником». Теперь директору грозит наказание в виде трех лет лишения свободы.

Екатерина Брязгунова