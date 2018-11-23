В пятницу, 1 марта, осужденный совершил побег из исправительной колонии в Еврейской автономной области, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в региональной прокуратуре, когда начальник участка колонии поселения сопровождал осужденного к стоматологу, мужчина скрылся в неизвестном направлении.

В ходе проверки удалось выяснить, что осужденный был оставлен без надзора на непродолжительное время. В этот момент ему и удалось сбежать.

Отмечается, что после непродолжительной прогулки, в 19 часов 30 минут по местному времени, осужденный вернулся в колонию. Однако от уголовного преследования это его не спасло.

Кроме того, в отношении сотрудников УФСИ проводится проверка.

Екатерина Брязгунова