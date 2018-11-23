На Камчатке произошел пепловый выброс на вулкане Карымском, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Днем в среду, 27 февраля, вулкан, расположенный в Елизовском районе, выбросил пепел на высоту 2,5 километра, и это при том, что высота самого вулкана не превышает 1,5 тысячи метров.

Благодаря сильному юго-восточному ветру пепловый выброс распространился на 53 километра, но так как по пути пеплового шлейфа населенных пунктов нет, никаких проблем активность вулкана не вызывает.

Екатерина Брязгунова