Покровский парк, земли которого епархия вернула муниципалитету, разделят на несколько частей, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

По словам специалистов, в ближайшее время будет разработан эскизный проект благоустройства парка с учетом мнения жителей. Основные элементы парка и зеленые насаждения планируется сохранить. Проектировщики предложили разделить территорию Покровского парка на несколько частей: зона храмового комплекса, мемориальная, светская и хозяйственно-сервисная зона.

По поручению главы города Олега Гуменюка в проекте необходимо предусмотреть все, чтобы территория работала для людей - восстановление пешеходных дорожек, системы освещения, установку туалетов, лавочек, обустройство парковки и многое другое.

Напомним, этот большой проект задумал и.о. главы Владивостока Олег Гуменюк. Он распорядился в кратчайшие сроки решить вопросы с передачей земельного участка, приступить к обрезке деревьев, составить сметы на ремонт пешеходных зон и ограждения, а специалистам Дирекции по строительству объектов - разработать концепцию развития парковой зоны и представить эскизный проект.

Однако, местных жителей такие перспективы не радуют: "На кладбище полезли. У моей семьи там первый ребёнок моей бабушки похоронен", "Парк Минного городка сделайте, позорище города" ,"Снесите это здание!!! Постройте мечеть!!"

Таисия Масина