Операцию провели в Охотском море, сообщает DEITA.RU.

С борта рыболовецкого судна, которое ведет промысел в Охотском море, вертолетом Хабаровского АСЦ МЧС России Ми-8 была успешно эвакуирована женщина. Она нуждалась в срочной медицинской помощи.

Накануне спасателям Дальневосточного поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России и Камчатского спасательного центра, которые проводили эвакуацию, сначала совершили полет, чтобы забрать Соболевской ЦРБ. Затем направились в район промысла судна. Нуждающуюся в экстренной медицинской помощи женщину подняли на борт вертолета с помощью спускового устройства. Во время полета больная находилась под неусыпным контролем врача. Пострадавшая в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в гинекологическое отделение Соболевской центральной больницы.

Инна Эстрина