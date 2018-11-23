Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пытается «раскрутить свою кандидатуру» в предвыборной гонке на Украине. Об этом заявил глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, комментируя заявление Тимошенко об импичменте главы государства в связи с «хищениями в армии», сообщает DEITA.RU.

Ранее лидер «Батькивщины» сообщила о начале процедуры импичмента действующего президента страны Петра Порошенко.

«Тимошенко пытается как-то раскрутить свою кандидатуру. Тем не менее она делает этот информационный вброс, прекрасно зная о его бессмысленности», — сказал Александр Охрименко.



По его словам, пишет РИА ФАН, на Украине «нет такого закона», который позволял бы провести процедуру импичмента президента так, как заявляет Юлия Тимошенко.



Тимошенко ранее заявила, что фракция «Батькивщины» совместно с другими парламентскими силами, которые ее поддерживают, «начинает процедуру импичмента президента». При этом она ссылалась на расследование журналистов о хищениях в оборонном комплексе Украины, за которыми, по версии СМИ, стоит президент Украины Петр Порошенко и приближенные к нему лица.



Таисия Масина