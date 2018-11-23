Человечество в будущем может состоять целиком из женщин, сообщает DEITA.RU.



О возможной тотальной вуманизации человеческого вида заявили российские учёные из Института общей генетики им. Вавилова РАН. Генетики заявили, что для продолжения жизни на Земле достаточно использовать партеногенетическое размножение, в котором принимает участие исключительно женская Х-хромосома.

По словам исследователей, кроме того, что мужская генетика не имеет репродуктивных возможностей для вынашивания, Y-хромосома является лишь десятой частью женской.

Дмитрий Шевченко