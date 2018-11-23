Накануне сильнейший пожар спалил дотла приморский дачный поселок, сообщает DEITA.RU.

При тушении пожара, который охватил дачный поселок «Садовый», который находится под Дальнегорском, погиб начальник пожарной части 39 с. Рудная Пристань Игорь Николаевич Марков. По предварительной информации у него случился обширный инфаркт.





Напомним, как уже рассказывало DEITA.RU cильный пожар в дачном поселке Садовый на территории Дальнегорского городского округа ликвидирован. На его ликвидации было задействовано 20 человек личного состава и 8 единиц техники.

Инна Эстрина