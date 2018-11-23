Во Владивостоке за превышение должностных полномочий осужден бывший сотрудник таможни, об этом DEITA.RU сообщили в Дальневосточном СУ на транспорте СКР.

Установлено, что с октября 2015-го по декабрь 2016 года руководитель оперативно-технической службы одного из филиалов Регионального таможенного управления во Владивостоке премировал своих подчиненных. Однако просто так премию никому не давали. Чтобы получить заветное денежное вознаграждение, нужно было частично передать деньги руководителю.

Всего за год мужчина получил от своих подчиненных крупную сумму, более одного миллиона рублей.

Суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы на срок два года условно.

Екатерина Брязгунова