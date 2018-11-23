Сотрудники уголовного розыска выяснили, что двое злоумышленников искали жилища граждан, которые забывали на ночь закрывать входные двери. Проникнув в квартиру в районе улицы Поповича города Южно-Сахалинска, воры похитили сумку с банковскими картами.

Затем в районе улицы Комсомольской злоумышленники зашли в подъезд второго заявителя. По такой же схеме они совершили хищение барсетки с денежными средствами.

Спустя несколько часов, действуя один, 30-летний злоумышленник зашел в подъезд дома на проспекте Мира. Поднявшись по этажам, он обнаружил ключи, находящиеся во входной двери. Присвоив их себе, подозреваемый вышел на улицу и осмотрел их. На связке находился ключ от иномарки девушки.

При помощи противоугонной системы он нашел, где находится автомобиль, открыл его и сел в салон. В это время гражданка обнаружила пропажу ключей и выбежала на улицу. Увидев, что ее машину пытаются угнать, потерпевшая бросилась на капот и попыталась остановить злоумышленника. Проехав несколько метров с владелицей иномарки, подозреваемый совершил столкновение с другим авто, после чего выбежал из машины и скрылся.

По данным фактам в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за кражу и угон. Угонщик 1988 года рождения задержан. В отношении его напарника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Дмитрий Санников