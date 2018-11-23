Предприимчивые автолюбители нашли отличный способ сэкономить на покупке новых шин, сообщает DEITA.RU.

Дело в том, что в условиях современного рынка покупка четырех новых шин раскрученного бренда – серьезный удар по кошельку. Но это не значит, что нужно покупать шины непонятного качества от неизвестных производителей или искать комплект подержанных шин.

У многих известных компаний-производителей существуют суббренды, под которыми выпускаются модели прошлых лет. И их качество не оставляет сомнений.

К примеру, компания Michelin имеет и бюджетные суббренды – Kleber, Kormoran, Tigar, BF Goodrich.

Далее - материнская компания – Nokian Tyres, бюджетные суббренды – Nordman. Качественная продукция, хорошо зарекомендовавшая себя в нашей стране.

Материнская компания – Pirelli, бюджетный суббренды – Formula, Amtel. Разница в цене при равном качестве составляет 40%.

Таисия Масина