Главным негативным фактором для здоровья сердца назван грязный воздух, сообщает DEITA.RU.



Прямую связь между возникновением сердечных заболеваний и чистотой атмосферы удалось найти немецким учёным, опубликовавшим доклад на портале MedicalXpress.

Как выяснили исследователи, проблемы с сердцем могут возникать у жителей тех областей, где существует постоянное распыление аэрозолей. Большие частицы твёрдых веществ, находящихся в воздухе, становятся основным негативным фактором, приводящим к сердечно-сосудистым и респираторным заболеваниям.

Дмитрий Шевченко