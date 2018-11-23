Названы региональные лидеры по объёмам проданного алкоголя, сообщает DEITA.RU.

Результаты о самых пьющих территориях страны обнародовал Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя. Согласно рейтингу организации на первое место по потреблению спиртосодержащих напитков вышли Ненецкий автономный округ, Карелия, Московская, Магаданская и Сахалинская области с показателем более 25 литров на одного местного жителя.

По оценкам экспертов, среднее значение этого показателя по России – чуть больше 14 литров. В целом за последний год потребление спиртного выросло в стране на 8,3 процента.

Дмитрий Шевченко