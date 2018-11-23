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Гугл сделает поиск работы в интернете гораздо удобней,
сообщает DEITA.RU.
Интернет-гигант готовится запустить сервис, позволяющий соискателям видеть вакансии с крупнейших площадок по поиску работы без посещения их сайта.
Информация о подходящих местах и условиях будет отображаться в отдельном окне в соответствии с запросом пользователя в поисковой строке.
По данным крупнейшего поисковика, чаще всего в русскоязычном сегменте интернета ищут вакансии администратора, уборщицы и водителя.
Дмитрий Шевченко
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