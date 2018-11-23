Гугл сделает поиск работы в интернете гораздо удобней, сообщает DEITA.RU.



Интернет-гигант готовится запустить сервис, позволяющий соискателям видеть вакансии с крупнейших площадок по поиску работы без посещения их сайта.

Информация о подходящих местах и условиях будет отображаться в отдельном окне в соответствии с запросом пользователя в поисковой строке.

По данным крупнейшего поисковика, чаще всего в русскоязычном сегменте интернета ищут вакансии администратора, уборщицы и водителя.

Дмитрий Шевченко