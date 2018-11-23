Во вторник, 26 февраля, главе российского правительства поступило неожиданное предложение. Депутат Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой сделать российских силовиков господами, сообщает DEITA.RU.

По словам Петрова, российская армия снова стала одной из сильнейших в мире. Это произошло в первую очередь благодаря тому, что кардинально изменилась нравственная составляющая службы. В связи с этим такое обращение, как «господин, в первую очередь подчеркнет «статус служащего, его высокую роль в жизни страны».

Также политик отметил, что сегодня в ряды МВД очень сложно попасть, так как на каждую вакантную должность происходит строжайших отбор кандидатов.

Инициатива вызвала бурное обсуждение в Сети. Так, пользователи Instagram уверяют, что «Петров всегда бред предлагает, так что все нормально, не стоит зря беспокоиться».

Кроме того, россияне в корне не согласились с депутатом. «Они и так своими реформами довели МВД до безобразного состояния! Одно переименование в полицию чего стоит», «Из них не все достойны быть товарищами, а уж господами и подавно, а чиновников начнем называть панами», «Да зачем всех переименовывать вы просто народ уже обзовите холопами, что ж вы мучаетесь-то, выдумываете там что-то», — пишут граждане.

Также многие стало не ясно, «каким образом это снизит коррупцию во власти».

Екатерина Брязгунова