Когда-то за порядком на дорогах, выписывая штрафы, следили только сотрудники Госавтоинспекции. Потом появились камеры автоматической фиксации. Поводом для рассмотрения дел были и обращения граждан. Сейчас же, с разработкой и внедрением нового мобильного приложения для смартфонов под рабочим названием «Народный инспектор», количество обращений граждан в ГИБДД значительно увеличится. Но что же это: «стукачество» или активная гражданская позиция? – выясняло DEITA.RU.

Как считает генеральный директор компании «Ю-БИ-АЙ Технологии» Игорь Хереш, возможно это будет неплохо работать, подобные приложения в России уже зарекомендовали себя. «А вот то, насколько это будет эффективно - вопрос открытый. Практика показывает, что лучше всего на "покладистость" влияют вопросы экономии денег», - отмечает эксперт.

«В Италии и в других странах Европы водителям, которые водят аккуратно и соблюдают правила предоставляют существенную скидку на страховку автомобиля. Это называется страховая телематика, которая на протяжении 17 лет успешно развивается в разных странах и начинает развиваться у нас в России. Замечено, что когда люди начинают понимать, как ощутимо варьируется стоимость страхового полиса в зависимости от их качества вождения, то начинают экономить и водить безопаснее, меньше нарушать ПДД и т.д.», - говорит эксперт.

«Насколько я понимаю термин «стукачество», это чисто наш, российский термин. Подобного термина нет в языковой культуре других народов. Этот термин можно охарактеризовать как некий патологический рудимент социалистического прошлого, точнее – 37-го года прошлого века, когда каждый второй житель страны ощутил на себе все последствия работы государственной системы, которая заставляла доносить каждого его жителя, в котором каждый ее житель доносил на своего соседа», - отмечает доктор технических наук, профессор МАДИ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.

«Очевидно, что каждый россиянин не будет смотреть спокойно, как рядом грабят, убивают или насилуют. Уверен, что 90% жителей проявят в этом случае гражданскую позицию и как минимум сообщат в органы внутренних дел, а как максимум – попытаются воспрепятствовать подобным проявлениям. Во многом это касается и административной сферы – например, курение или распитие спиртных напитков в общественных местах. Многие люди не понимают, что это делать нельзя, что наносится вред не только человеку, но и окружающим людям, в том числе детям. И существует огромное количество людей, которые и в этом случае проявят свою гражданскую позицию», - считает Михаил Якимов.

«Однако почему-то, когда речь заходит о дорожном движении, многие люди вспоминают вот этот рудиментарный термин «стукачество», как бы противопоставляя себя в обществе, члена некоего, как им кажется, привилегированного общества автомобилистов и органы власти с другой стороны. Однако это не совсем правильно, и противопоставлять нужно себя и других участников дорожного движения, в том числе и менее защищенных участников дорожного движения, таких как пассажиры и пешеходы», - подчеркивает Михаил Якимов.

«На этапе развития федеральной системы контроля соблюдения правил дорожного движения хочется, чтобы разработчики учли те негативные моменты и ошибки, которые были заложены, в частности, в систему «Активный гражданин» и «Помощник Москвы», разработанную правительством г. Москвы. Именно наличие таких ошибок, на мой взгляд, не позволило в систему «Помощник Москвы», например, победить при помощи гражданского общества привычку парковать свой автомобиль на тротуаре.

В частности, приложение, используемое в качестве «Аппаратного комплекса ПМ», довольно своеобразно трактует правила дорожного движения в части остановки и стоянки – например, заявляя, что кратковременная остановка и стоянка на тротуаре возможна для посадки и высадки

пассажиров, погрузки и выгрузки грузов, что не соответствует федеральному законодательству, в частности – правилам дорожного движения, и фотография. Остановка и стоянка на тротуаре и парковке запрещены согласно правилам дорожного движения, вне зависимости от того, с какой целью совершена данная остановка, стоянка и парковка, и об этом свидетельствует соответствующие пункты правил, в частности п. 12.1 – остановка и стоянка разрешены на краю проезжей части. Очень плохо, что правительство Москвы не обратило внимание на такую очевидную, на мой взгляд, ошибку разработчиков приложения», - считает Михаил Якимов.

Дмитрий Санников