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Уже к лету рынок наружной рекламы ожидает коллапс, сообщает DEITA.RU.
Крупнейший оператор отрасли – группа компаний Russ Outdoor, проинформировала вице-премьера Дмитрия Козака о назревающем кризисе.
Эксперты обратили внимание заместителя главы правительства на существование противоречий в двух существующих ГОСТах, которые с июля 2019 года практически полностью устранят возможность установки наружных рекламных конструкций.
Как сообщил помощник Козака Илья Джус, премьер поручил профильным ведомствам оценить предписания нормативов и найти способ согласования ГОСТов.
Дмитрий Шевченко
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