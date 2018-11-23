Уже к лету рынок наружной рекламы ожидает коллапс, сообщает DEITA.RU.

Крупнейший оператор отрасли – группа компаний Russ Outdoor, проинформировала вице-премьера Дмитрия Козака о назревающем кризисе.

Эксперты обратили внимание заместителя главы правительства на существование противоречий в двух существующих ГОСТах, которые с июля 2019 года практически полностью устранят возможность установки наружных рекламных конструкций.

Как сообщил помощник Козака Илья Джус, премьер поручил профильным ведомствам оценить предписания нормативов и найти способ согласования ГОСТов.

Дмитрий Шевченко