Во Владивостоке пожарные потушили квартиру в доме на улице Интернациональной, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В пятницу, 22 февраля, в 12 часов 11 минут спасателям поступила информация о серьезном возгорании в квартире одного из жилых домов на улице Интернациональной.

Через семь минут пожарные расчеты подъехали к дому и приступили к тушению. В квартире наблюдалось сильное задымление. Вскоре удалось выяснить, что горел диван.

В 12 часов 34 минуты возгорание было локализовано, в 13 часов 1 минуту – полностью ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.

Ранее прошла информация о том, что в результате лобового столкновения на трассе Приморья заживо сгорел мужчина, машинист электровоза из Партизанска. Молодые люди ехали в Смоляниново на работу, когда из-за опасного маневра водителя Lexus в их легковушку влетел дорогой внедорожник.

Екатерина Брязгунова