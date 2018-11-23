Депутат Госдумы Наталья Поклонская планирует обнародовать компромат, который у нее, якобы, имеет на коллег по парламенту, сообщает DEITA.RU.

Собрать его ей удалось в то время, когда она руководила комиссией по этике и контролю за доходами.

К примеру, один из депутатов, по предварительным данным, завысил тарифы для населения на общую сумму более 1,5 миллиардов рублей. То есть, поясняет Поклонская, политик обманывал своих же избирателей.

Также, пишет депутат, есть свидетельство того, что некие депутаты входят в органы управления юридических лиц, зарегистрированных за рубежом, а именно во Франции и Финляндии.

По данным РИА Новости, комиссия по этике уже начала проверку.

Таисия Масина