Госавтоинспекция Приморского края назвала среду самым аварийно-опасным днем, сообщает DEITA.RU. Сотрудники УГИБДД УМВД России по Приморскому краю предоставили статистику с начала 2019 года, где представлены все ДТП края. На среды пришлось 613 случаев.



А вот по времени суток самыми опасными названы часы с 13 до 18:00 - 1357 происшествий на дорогах зафиксировано за этот временной промежуток.



Всего с начала года на дорогах края зафиксировано более 4 тысяч аварий. Повреждено 7468 транспортных средств. Пострадавших с травмами - 666, погибших - 57.



Основные и сопутствующие причины ДТП - несоблюдение очередности проезда, нарушения правил на пешеходных переходах и неправильное расположение транспортных средств на проезжей части.



Анастасия Туркова