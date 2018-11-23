Самый важный закон, принятый в феврале, - это закон о защите социальных выплат от списывания штрафов и долгов. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает DEITA.RU.

Напомним, согласно принятому документу, приставы не смогут автоматически списывать долги с пособий, поступающих на банковские карты граждан.

В соответствии с законом, пишет РГ, банки будут специально маркировать в своих расчетных документах деньги, которые приставы не смогут забрать у человека.



Речь идет о пособиях гражданам, имеющим детей, материнском капитале, пенсии по потере кормильца, выплатах тем, кто потерял имущество или пострадал в чрезвычайной ситуации.

Таисия Масина