Эксперты нашли самую большую беду для собственников жилья, сообщает DEITA.RU.



По оценкам аналитиков «Ингостраха», больше всего финансовых потерь владельцы квартир несут в случаях коротких замыканий электрической проводки. Именно этой категории пострадавших страховщики выплатили самую большую часть денег за 2018 год.

Примечательно, что именно короткие замыкания реже всего указывались в заявлениях собственники застрахованных квартир на выдачу выплат. Самым распространённым аварийным случаем стало заливание квартиры водой. На них пришлось более 60% всех заявлений. Далее идут такие неприятности, как кражи, стихийные бедствия и пожары.

Дмитрий Шевченко