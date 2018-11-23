Ученые технического университета Мюнхена (Германия) выяснили, что отложения поваренной соли в организме человека способствуют развитию аллергических реакций, сообщает DEITA.RU со ссылкой на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали образцы кожи пациентов с атопическим дерматитом — хроническим аллергическим заболеванием. Оказалось, что уровень натрия на пораженных участках кожи оказался в 30 раз выше нормы.

Исследователи определили, что хлорид натрия заставляет Th2-клетки вырабатывать повышенное количество белков интерлейкина-4 (IL-4) и интерлейкина-13 (IL-13). В результате развиваются воспалительные заболевания кожи, включая атопический дерматит.

Михаил Грач