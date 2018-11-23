Большим городам не хватает охранников, сообщает DEITA.RU.



К такому выводу пришли владельцы сайта Rabota.ru, размещающего объявления о поиске работы.

По данным портала, в больших российских городах наблюдается огромная разница между количеством соответствующих вакансий и соискателей.

Самыми "нуждающимися" городами без необходимого количества охранников стали Екатеринбург и Нижний Новгород. А вот в Москве и Санкт-Петербурге наоборот - желающих что-либо охранять чуть больше, чем предложений на рынке труда.

Дмитрий Шевченко