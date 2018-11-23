Назван самый выгодный объект для инвестиций, сообщает DEITA.RU.

Им стал, по данным Knight Frank, редкий виски. Стоимость редких сортов напитка за последний год увеличилась на 40%, достигнув аукционного максимума.

Это объясняется большим спросом на виски на азиатском рынке. Рост продаж напитка в Индию, Китай и Сингапур по итогам первой половины 2018 года составил от 24 до 44%.

Как пишет РГ, самой дорогой бутылкой виски, проданной в прошлом году, стала бутылка Macallan урожая 1926 года, разлитого 60 лет спустя. Она обошлась ее нынешнему владельцу в 1,6 миллиона долларов. Такого виски было произведено всего 40 бутылок, 12 из них были вручную расписаны художниками Питером Блейком и Валерио Адами. Ту, что ушла с аукциона в прошлом году, расписал ирландский художник Майкл Диллон.

Кроме того, выгодно вкладывать деньги в вино, предметы искусства, часы, автомобили. За год они выросли в цене. Также в десятку самых привлекательных для инвестиций предметов роскоши входят монеты, вино, предметы искусства, часы, автомобили, мебель, цветные бриллианты, редкие почтовые марки и ювелирные украшения.

Таисия Масина