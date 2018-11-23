Где врачам платят больше всех на Дальнем Востоке, выяснило DEITA.RU.

В российской экономике много проблемных вопросов. В их число ежегодно входит заработная плата работников всей бюджетной сферы. Как правило, учителям и врачам постоянно обещают поднять зарплату, а иногда даже делают это. В этом году очередной рост зарплат у медицинских работников составит целых 6%. То есть, в среднем зарплата врача вырастет на 30–50 рублей. Сколько в среднем официально зарабатывает врач на Дальнем Востоке, и в каком регионе получают больше, узнал корреспондент DEITA.RU.

По официальным данным Росстата, средняя заработная плата врача на Дальнем Востоке составляет 71 469 рублей. При этом самая высокая средняя зарплата медицинского работника на Дальнем Востоке зафиксирована в Чукотском автономном округе. Она составила 149 846 рублей. Здесь стоит учесть специфику региона и малочисленность его населения.





В «жёлтых» регионах рейтинга врачи получают в среднем от 80 до 100 тысяч рублей. В их число вошли Сахалинская и Магаданская область, Камчатский край и Республика Саха (Якутия).

В «синих» регионах уровень средней зарплаты врача с высшим образованием варьируется от 50 до 65 тысяч рублей. Сюда вошли Приморский и Хабаровский край, Амурская область и ЕАО.

Самую низкую зарплату получают врачи «зелёных» регионов рейтинга – в Республике Бурятия и Забайкальском крае.

Напомним, стоимость жизни на Дальнем Востоке такая же высокая как в Москве, а реальная зарплата остаётся такой же низкой, как уровень этой жизни. Насколько статистика отличается от реальности – читайте в следующем материале DEITA.RU.

Марта Нота