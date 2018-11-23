Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob изучил зарплаты весьма востребованных в последнее время монтажников окон ПВХ в 70 крупнейших городах России, в том числе во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Так, по данным сервиса, монтажник ПВХ окон во Владивостоке в среднем получает 55 000 рублей. В Москве - порядка 65 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 60 000 рублей в месяц.

Меньше зарплата у представителя этой профессии в Хабаровске, где такой же работник получает 53 000 рублей, в Чите – 47 000 рублей в месяц.

Ирина Петрова