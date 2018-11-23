Большинство автолюбителей вынуждены заправлять своего «железного коня» минимум раз в неделю, а в городских условиях бывает и чаще. При таком большом спросе на горючее у некоторых АЗС может возникнуть соблазн прибегнуть к маленьким хитростям, чтобы остаться ещё в большем плюсе. Как именно могут обманывать на заправках – расскажет DEITA.RU.

Настройки программы

Автозаправочные станции работают с электронными средствами расчёта и подачи топлива. Все подобные процессы на АЗС контролирует специальное программное обеспечение, которое при особом желании хозяина заправки или его подчинённых может быть настроено в их пользу.

Подавляющее большинство водителей ни за что не заметит разницы в десятых долях не долитого в бак их машины бензина, тем более, что информация в чеке об объёме топлива и его стоимости будет соответствовать оплаченной сумме.

Перекрученный шланг

Опытные водители наверняка замечали, что на некоторых заправках шланг, по которому течёт топливо, может быть очень сильно закрученным. Любой заправщик после нескольких месяцев работы на АЗС научится выкручивать его так, чтобы внутри всегда оставалось немного «халявной» горючки.

Хитрый пистолет

И в этом случае мы имеем дело с нечистоплотным заправщиком. При таком способе обмана сотрудник АЗС отпускает ручку пистолета раньше, чем прекратится подача топлива. После того, как водитель покинет зону видимости, работник заправки может спокойно слить оставшийся бензин в свою канистру.

Развод на доплату

Если вы до сих пор расплачиваетесь на заправках наличкой и привыкли считать топливо в литрах, а не в сумме, на которую вы хотите его залить, то в один прекрасный день оператор посетует на отсутствие сдачи и предложит добавить денег до круглой суммы.

Однако в особый случаях, когда хотят обмануть, с вас возьмут деньги без добавления пусть и небольшого, но всё же оплаченного вами объёма бензина. Так что будьте аккуратны и бдительны.

Дмитрий Шевченко