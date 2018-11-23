Интересно, что сегодня, когда любую полезную информацию можно найти в глобальной сети, люди продолжают верить в разные мифы. Например, автомобилисты забивают себе различными фактами, которые не имеют ничего общего с настоящей действительности. Семь из них взялось развеять DEITA.RU.

1. Двигатель выйдет из строя, если закрыть выхлопную трубу

Если закрыть выхлопную трубу, все предметы вылетят сразу после того, как запустится мотор. А если трубу закупорить полностью — мотор заглохнет примерно через 5–10 секунд.

2. Если двигаться со спуска на нейтральной передаче, можно сэкономить бензин

Ничего подобного. Двигаясь на «нейтралке», двигатель все равно работает, а значит – бензин расходуется. Чтобы сэкономить топливо, нужно включать передачу, только тогда подача топлива прекратится, а следовательно, начнется экономия бензина.

3. Если перекачать шины, они дольше прослужат

Единственное, к чему может привести повышенное давление шин, — плохое сцепление с автомобильной дорогой, а это, в свою очередь, может привести к ухудшению устойчивости на дороге.

4. При срабатывании подушки безопасности отрывает большие пальцы, если держать руль хватом «без десяти два».

Эксперимент проводился с искусственными руками. Руль выбило из рук, пальцы остались на месте.

5. ABS увеличивает тормозной путь

Длина тормозного пути всегда зависит от условий торможения, то есть насколько скользкая дорога. Тормозной путь автомобиля, оборудованного системой ABS, может как увеличиваться, так и уменьшаться.

6. Высокие машины проще переворачиваются

Современные автомобили оборудованы различными системами контроля, в том числе контроля тяги, электроники и системы управления ими. В связи с этим высота машины никак не влияет на ее устойчивость.

7. Чем больше октановое число бензина, тем лучше его динамика

Так как топливная система каждого автомобиля изготовлена под определенную марку бензина, большее октановое число бензина ни на что не повлияет. Если машину, рассчитанную на 95-й, заправить 101-м — лучше автомобиль не поедет.

Екатерина Брязгунова