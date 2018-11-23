Специалисты назвали основные психические расстройства, от которых чаще всего страдают жители России, сообщает DEITA.RU.

Так, по данным Минздрава, чаще всего россияне страдают расстройствами непсихотического характера. В 2017 году их выявили у более чем 2 миллионов пациентов. При этом большая часть из них - люди молодого и среднего возраста.

По словам специалистов, эти заболевания относятся к невротическим и личностным расстройствам, которые протекают без выраженного психоза. В таком состоянии человек не осознает, что с ним происходит, однако ему необходима госпитализация.

Ирина Петрова



