Лаборатория Россельхознадзора выявила кишечную палочку в пельменях из Лесозаводска, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Как отметили в ведомстве, при проверке пельменей, произведенных ООО «Мясокомбинат Лесозаводский», были выявлены серьезные нарушения техрегламента.

Так, в ходе лабораторных испытаний в пельменях домашних обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности более чем в 11 раз.

Отмечается, что одна из возможных причин — это нарушение температурного режима при перевозке и хранении продуктов питания. Однако специалисты не исключают и тот факт, что могла быть просто-напросто нарушена технология производства.

Екатерина Брязгунова