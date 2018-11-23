Составлен рейтинг автомобилей, которые подходят, по мнению экспертов портала carsweek.ru, настоящим мужчинам, сообщает DEITA.RU.

Лидером списка стал Mercedes-AMG G-Class нового поколения. Помогли ему в этом грубые квадратные формы и повышенная проходимость, считают специалисты.

На втором месте - "мечта всех в прошлом десятилетии" - Hummer H2, В тройку лидеров вошел и Cadillac Escalade. За ним - Jeep Wrangler и рамный внедорожник Toyota Land Cruiser.

Ранее Автостат опубликовал данные, согласно которым любимый многими внедорожник Toyota Land Cruiser Prado теряет свою популярность у жителей Дальнего Востока.

Таисия Масина