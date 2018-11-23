ВЦИОМ провел исследование и выяснил, какие предметы россияне считают самыми бесполезными и полезными, сообщает DEITA.RU.

Опрос с участием 1600 совершеннолетних респондентов провели 25 февраля 2019 года. Оказалось, что самыми бесполезными предметами россияне считают религиоведение - 6% респондентов, музыку - 5%, рисование и физика - 4%. К слову, 7% опрошенных считают, что бесполезных предметов в школе нет.

А самым полезным школьным предметом 72% респондентов назвали математику. При этом русский язык - 64%, историю - 38%, литературу - 37%.

Напомним, что ранее в Приморье разгорелся скандал из-то того, что в одной из школ ученикам провели "урок по понятиям".

Ирина Петрова