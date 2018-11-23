Сервис Skyscanner составил рейтинг стран, где можно бюджетно отпуск, сообщает DEITA.RU.

Специалисты вычислили стоимость двухнедельной поездки на двух человек с перелетом туда и обратно. Также во внимание взяли стоимость проживания в отеле или арендованной квартире, питание в кафе, расходы на транспорт и развлечения.

Наиболее бюджетными направлениями оказались Беларусь, Молдова, Абхазия, Армения, Грузия, Индия, Марокко и Вьетнам. В рейтинг также попали Индонезия, Таиланд, Тунис и Танзания.

Ирина Петрова