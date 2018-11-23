Составлен рейтинг автомобилей, которые предпочитают женщины-водители такси, сообщает DEITA.RU.

Так, самой популярной моделью стала Toyota Corolla. Ее предпочитают 3,7% от

общего числа женщин. На втором месте - Hyundai Solaris, любимец 2,7% представительниц прекрасного пола. 2,6% любят Honda Fit,а на 4 и 5 месте - Renault Logan и Lada Kalina. У них по 2,5%.

Отмечается, что водитель такси — довольно редкая профессия среди женщин. Чаще всего водителями, по данным сервиса такси, работают женщины от 25 до 45 лет. Самые распространенные имена среди

них — Елена, Наталья и Татьяна.

Таисия Масина