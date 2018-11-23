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Странами с наихудшим качеством воздуха стали Индия, Пакистан и Бангладеш, сообщает DEITA.RU.
Рейтинг чистоты воздуха составила организация Greenpeace. В топ-5 вошли Австралия, Эстония, Исландия, Швеция и Финляндия. В России воздух тоже оказался хорошим, однако исследователи нашли ей место только во второй десятке.
В числе основных параметров, по которым оценивался воздух, было количество микрочастиц пыли, которые являются одним из наиболее вредных факторов для здоровья человека.
Дмитрий Шевченко
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