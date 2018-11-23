Странами с наихудшим качеством воздуха стали Индия, Пакистан и Бангладеш, сообщает DEITA.RU.

Рейтинг чистоты воздуха составила организация Greenpeace. В топ-5 вошли Австралия, Эстония, Исландия, Швеция и Финляндия. В России воздух тоже оказался хорошим, однако исследователи нашли ей место только во второй десятке.

В числе основных параметров, по которым оценивался воздух, было количество микрочастиц пыли, которые являются одним из наиболее вредных факторов для здоровья человека.

Дмитрий Шевченко