Дорога, тем более дальняя, часто может быть сопряжена с различными трудностями. Иногда проблемы могут быть не связаны с передвижением, так как водитель становится жертвой мошенников, которые промышляют на трассе, сообщает DEITA.RU. Существует несколько самых распространённых видов мошенничества.

Цыганский развод

Отзывчивые водители останавливаются, чтобы помочь попавшему в неприятную историю автомобилисту цыганской наружности. Он рассказывает, что попал в беду: бензин кончился, банковскую карту потерял и заправиться не на что или о том, что кто-то получил травму. Тут же он снимает с себя украшения и предлагает купить их за символическую сумму. В результате потерявший бдительность водитель приобретает металлическую побрякушку, стоимость которой 200 рублей, за неплохие деньги.

Лжеполицейский

Сегодня форму сотрудника ДПС можно приобрести в любом военторге. Этим регулярно пользуются мошенники. Они переодеваются в новенькую форму, выезжают на трассу и останавливают ничего не подозревающих водителей.

Когда автомобилиста останавливает такой инспектор, главное — вовремя распознать в нем мошенника. Сделать это достаточно просто. Во-первых, у него на груди отсутствует знак с личным номером. Во-вторых, что немаловажно, аферисты всегда выходят на свой недобросовестный промысел вечером или ночью и без автомобиля с синими номерами.

Несуществующая поломка

Ничего неподозревающий автолюбитель замечает в зеркале заднего вида автомобиль, водитель или пассажир которого активно машет ему руками, призывая остановиться. Разумеется, напуганная жертва тут же паркуются, а рядом уже и «липовые» помощники. Сердобольные попутчики рассказывают, что из выхлопной трубы валил черный дым, поэтому и предложили остановиться, мало ли, может поломка какая-то серьезная.

Водитель проверяет автомобиль, но никаких проблем не находит. Вернувшись за руль, заводит машину и видит черный дым. «Доброжелатели» тут же предлагают отбуксировать автомобиль в ближайший авторемонт, где уже поджидают подельники.

Екатерина Брязгунова