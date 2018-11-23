Властям Украины предложили задуматься над экономической привлекательностью транзита российского газа через ее территорию, сообщает DEITA.RU.

Это связано в первую очередь с тем, что на сегодняшний день проходящая через Украину поставка голубого топлива является самым дорогим способом транспортировки газа в страны Европы. Так, тариф прокачки газа по «Северному потоку – 2» или трубе «Ямал — Европа» в два, а то и в два с половиной раза ниже, чем через Украину.

По мнению министра энергетики РФ Александра Новака, России на данный момент необходим конкурентный тариф на прокачку газа. Кроме того, важно наконец урегулировать все нерешенные вопросы между «Газпромом» и «Нафтогазом», в том числе речь идет и о судебных спорах.

Также чиновник отметил, что при разумном подходе украинских коллег маршрут через их территорию может быть сохранен даже с учетом запуска всех строящихся газопроводов в обход Украины. Здесь все будет зависеть от договоренностей между Москвой и Киевом.

Екатерина Брязгунова