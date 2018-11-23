Госкорпорации все чаще закупаются у единых поставщиков. Дмитрий Медведев углядел в этом неладное, сообщает DEITA.RU.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев жестко потребовал от правительства изменить систему госзакупок - сделать её прозрачней, ликвидировать взаимодействие только с одним поставщиком и научить государственные корпорации экономить. Об этом сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов.

Оказалось, что экономия госзакупок остановилась на показателе в 5% и продолжает стагнировать. Параллельно наметилась другая тревожная тенденция - в последние 2 года крупные госкомпании все чаще стали закупаться у единственного поставщика, что наталкивает на мысль о сговоре руководства обеих сторон, считают в правительстве.

Так, по словам Силуанова, многие российские регионы просят власти определить конкретную организацию в качестве главного и единственного поставщика. «Как будто других производителей на рынке нет», - сетует чиновник. По мнению первого вице-премьера, такие ситуации искажают механизм госзакупок, поэтому Медведев потребовал снизить перечень оснований для выбора какого-то конкретного контрагента, добавил Силуанов.

Развитие проблемы, по мнению Силуанова, произошло из-за того, что правительство в погоне за упрощением механизма госзакупок создало «сложную и неповоротливую машину, которая не блещет объективными данными, доступ к которым имел бы любой российский налогоплательщик».

Стоит полагать, что в ближайшее время пакет предложений об упрощении регламента к проведению госзакупок будет подготовлен к рассмотрению, и в течение 3 месяцев начнутся первые обсуждения.

Эту тенденцию легко отследить на примере и приморских госкомпаний, Так, на сайте госзакупок только с начала года размещено более 530 закупок с таким способом определения подрядчика, как закупка у единого поставщика. При беглом изучении 53 страниц чаще всего попадаются такие горкомпании, как ССК «Звезда», разместившая более 20 закупок на общую сумму более 400 миллионов рублей. А также ПАО ААК Прогресс, Приморский водоканал, ВДЦ «Океан» и другие.

Максим Низкодубов