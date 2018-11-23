Если медицинское учреждение просит плату за услуги — обращайтесь в страховую компанию, советует DEITA.RU. Это поможет отстоять свои интересы и узнать, не является ли услуга на самом деле бесплатной для обладателей полиса ОМС.

Администрация в медучреждениях нередко пользуется незнанием посетителей и вводит плату за услугу, направляя полученные средства на свои нужды. Часть денег может пойти на повышение зарплаты сотрудникам, поэтому врачам также выгодно предложить пациенту пройти платное обследование. Аргументировать это могут тем, возможностью пройти без очереди и не ждать времени по записи месяца два.

Сотрудники страховой компании обязаны разобраться и даже провести экспертизу качества оказания медицинской помощи. Помимо этого, в минздраве в ближайшее время собираются подготовить перечень услуг, которые поликлиникам разрешено оказывать за деньги, говорят в пресс-службе ведомства. Предполагается, что это внесет ясность в существующее законодательство и поможет защитить права граждан.

«Вангую, список будет короткий — все услуги платно», «Зачем я плачу налоги?», «Про страховую компанию — все это брехня! Я столкнулась по части оказания медуслуг со страховой компанией, звонила в компанию по месту жительства — они отфутболили в Уссурийский филиал, к какому-то врачу-консультанту. Она отправила позвонить во Владивосток, те отправили перезвонить по горячей линии на бесплатный номер. Позвонила — сказали, что перезвонят, но прошел уже месяц — так никто и не перезвонил! Не верьте страховым компаниям! Сразу обращайтесь в департамент здравоохранения!» — тут же отозвались скептически настроенные граждане.

Анастасия Туркова