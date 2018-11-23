Незаконная торговля цветами накануне Международного женского дня – 8 марта может дорого обойтись некоторым продавцам, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Владивостока.

В праздничный день кто-то будет отдыхать, а кто- о работать - проводить рейды по выявлению и привлечению к административной ответственности всех незаконных торговцев.

На сегодняшний день определено 46 официальных адресов, по которым можно будет приобрести цветы в течение 10 дней, начиная с 1 марта. Все остальные предприимчивые граждане рискуют получить солидный штраф. Размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы размещения согласно краевому закону об административных правонарушениях обходится незаконным торговцам от 2 до 4 тысяч рублей. Если деятельность осуществляет должностное лицо, то штрафы здесь значительно выше - от 10 до 15 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет уже наложение штрафа на граждан от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, а на должностных лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Таисия Масина



