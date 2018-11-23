В Комсомольске-на-Амуре горит нефтеперерабатывающий завод, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В понедельник, 11 марта, 12 часов 50 минут по местному времени пожарным города Комсомольска-на-Амуре поступила информация о том, что на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание.

На место происшествия выдвинулись пожарные в количестве 50 человек.

Ведутся работы по ликвидации возгорания.

Информация о пострадавших не поступала.

Екатерина Брязгунова