Сегодня, 15 марта, жителя приморского города Артема задержали по подозрению в хищении крышек от канализационных люков, сообщает DEITA.RU. Об этом сказали в ОМВД России по городу Артему.

Сотрудники угрозыска задержали 37-летнего мужчину, местного жителя. Подозреваемый дал в отделении признательные показания. Он сознался, что сдавал похищенное в пункт приема металла, а полученные деньги тратил по своему усмотрению.

Установлена причастность злоумышленника к шести преступлениям подобного рода, общий ущерб от которых — 20 000 рублей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Отметим, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Ранее DEITA.RU неоднократно информировало о том, что в городах Приморского края исчезают люки от колодцев, а также решетки ливневой канализации. Вот, например, во Владивостоке в районе улицы Краева неизвестные сняли крышку люка. Местные жители опасаются за свое здоровье, потому что в темноте можно не заметить открытый колодец.

Анастасия Туркова