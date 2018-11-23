В пятницу, 22 января, необычное явление, напоминающее смерч, заметили жители села Борисовка Приморского края, сообщает DEITA.RU. Местным жителям удалось запечатлеть его видеокамеру.

Как отмечает паблик pogoda_25_region, несколько дней назад подобное явление было замечено в Хасанском районе, и уже в пятницу оно обеспокоило жителей Уссурийского района.

История вызвала бурное обсуждение в Сети. Многие граждане уверены, что природное явление связно с тем, что в Приморье вырубают леса. «Леса вырубают, выжигают, скоро будут у нас разрушительные смерчи как в Америке», «А что вы хотели, тайгу напрочь вырубили и вывезли китайцам. Толи еще будет, скоро станем Сахарой. Лес в Китай, вода в Китай, все в Китай. А у нас зато Путин добрый, всем помогает», — пишут подписчики.

По словам тех, кто живет в Приморье многие годы, раньше таких явлений они не замечали. «Удивительно! Вроде и ветров сильных нет... И осадков не было. Откуда это явление? Живём с 60-х годов в Приморье, ранее никогда не надо», — пишут они.

Стоит отметить, что всем без исключения показалось, что явление не только странно, но и страшное. «Страшновато в такой попасть», — уверены приморцы.

Екатерина Брязгунова