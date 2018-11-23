В аэропорту города Хабаровска транспортные полицейские изъяли у пассажира около 80 граммов гашишного масла, сообщили DEITA.RU в УТ МВД России по ДФО

В ходе личного досмотра и досмотра вещей авиапассажира транспортные полицейские изъяли тюбик из-под зубной пасты, заполненный гашишным маслом. Общий вес изъятого составил порядка 80 граммов.

Мужчина пояснил стражам правопорядка, что наркотическое средство он приобрел в Амурской области и планировал взять его с собой на вахту в Южно-Сахалинск, так как является потребителем наркотиков.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – заключение под стражу.



Михаил Грач