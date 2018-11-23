Нарушения со стороны органов государственной власти Хабаровского края в отношении тигра Амура выявлены краевой межрайонной природоохранной прокуратурой, сообщает DEITA.RU.

Ранее сообщалось, что знаменитый тигр Амур был подарен Приморскому краю губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.

Установлено, что тигр является государственной собственностью. В 2012 году на основании договора безвозмездного пользования он передан Приморскому сафари-парку без согласования с Министерством имущественных отношений Хабаровского края, осуществляющим полномочия собственника в отношении тигра.

Срок действия договора истек в ноябре 2016 года. Однако в настоящее время Амур находится в сафари-парке.

Кроме этого, в октябре 2018 года, не имея правовых оснований, краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Зоосад «Приамурский им. В.П. Сысоева» заключило с некоммерческим партнёрством «Краснодарский эколого­биологический центр «Парк тигров» договор передачи в безвозмездное пользование тигра Амура. Согласно условиям договора, тигр подлежал перевозке в станицу Динскую Краснодарского края.

На момент заключения договора тигр не находился в оперативном управлении у зоосада. Лишь 13 февраля 2019 года распоряжением министра имущественных отношений края тигр внесен в Реестр краевого государственного имущества и закреплен на праве оперативного управления за зоосадом.

Однако Министерство имущественных отношений и Министерство культуры Хабаровского края данному факту оценку не дали и согласовали перемещение тигра.

В целях устранения нарушений природоохранный прокурор внес директору зоосада, министрам культуры и имущественных отношений Хабаровского края представления. Устранение нарушений находится на контроле в Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Ирина Петрова