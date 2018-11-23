Жителей Приморья приглашают побороться за премию "неравнодушный гражданин", сообщает DEITA.RU.

По информации краевой администрации, приморцев старше 14 лет зовут для участия в конкурсе, который направлен на развитие добровольческого движения в крае.

Заявки на конкурс принимаются в нескольких номинациях: «Шаг вперед», «Живой город», «Здоровый дух», «Природа», «Культура», «Семья и дети», «Народная культура».



В 2019 году мероприятие проводится в нескольких муниципалитетах края: Артеме, Уссурийске, Находке, Партизанске и Лучегорске. Подать заявку можно с 1 по 31 марта включительно. Более подробную информацию можно узнать на сайте краевой администрации.

Отметим, финал краевой ежегодной общественной премии «Неравнодушный гражданин» пройдет в июне во Владивостоке и соберет на своей площадке всех победителей муниципальных премий, которые будут бороться за денежную премию в размере 50 тысяч рублей.

Ирина Петрова